В Удмуртии в один день в пожарах погибли двое мужчин

Накануне в Удмуртии загорелось сразу два дома в разных районах республики Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

Межрайонные следственные отделы СУ СК России по Удмуртии проводят доследственные проверки из-за пожаров, которые произошли 8 февраля в Игринском и Кезском районах. Там погибли два мужчины, которые были хозяевами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне, днем 8 февраля дом загорелся в поселке Игра. В огне погиб 61-летний пенсионер. А уже поздним вечером того же дня возгорание случилось в деревне Сосновый Бор Кезского района. Там скончался 36-летний мужчина.

Сообщается, что оба они любили выпивать. Поэтому предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем во время курении в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи осмотрели место. Сейчас опрашиваются односельчане и родственники.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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