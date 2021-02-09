После проверки прокуратуры в Ижевске отремонтировали крыши трех детских садов Фото: pixabay.com

После проверки прокуратуры Индустриального района в Ижевске закончился ремонт кровель в детских садах № 150, №160, №184. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ноябре 2020 года был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли в этих дошкольных заведениях. При чем закончить его должны были еще 31 декабря прошлого года. Но этого не произошло, именно это и заинтересовало сотрудников прокуратуры.

Дети на время ремонта вынуждены были ходить в другие детские сады.

Прокуратурой внесено представление, после которого подрядчик увеличил число строителей.

Виновный понес дисциплинарную ответственность.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии в один день в пожарах погибли двое мужчин

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 9 февраля 2021 года: 96 заболевших и почти 500 рейдов пр соблюдению масочного режима