После проверки прокуратуры в Ижевске отремонтировали крыши трех детских садов
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После проверки прокуратуры Индустриального района в Ижевске закончился ремонт кровель в детских садах № 150, №160, №184. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ноябре 2020 года был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли в этих дошкольных заведениях. При чем закончить его должны были еще 31 декабря прошлого года. Но этого не произошло, именно это и заинтересовало сотрудников прокуратуры.
Дети на время ремонта вынуждены были ходить в другие детские сады.
Прокуратурой внесено представление, после которого подрядчик увеличил число строителей.
Виновный понес дисциплинарную ответственность.
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