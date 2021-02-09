Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 9 февраля 2021 года: 96 заболевших и почти 500 рейдов пр соблюдению масочного режима

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 9 февраля 2021 года Фото: pixabay.com

По данным регионального оперштаба в Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразилось 96 человек. Среди них 22 пенсионера и 6 детей.

К счастью, никто не скончался. А 109 жителей выздоровели были выписаны.

Вакцину от коронавируса поставили 8 556 человек. А 952 из них поставили уже второй компонент.

По данным на утро 9 февраля, в республике уже зарегистрировано 26 515 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них 23 112 человек смогли победить болезнь. А 347 человек, к сожалению, погибли.

За последние сутки провели 1 560 тестов на коронавирус. Всего в Удмуртии сделали уже 841 665 исследований.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

В Удмуртии сотрудники регионального роспотребнадзора совместно с МВД по республике продолжают проводить рейды. В регионе с начала 2021 года составили 4 118 административных протоколов по нарушению масочного режима. Из-за выявленных нарушений были закрыты четыре предприятия.

Коронавирус в России

RT на русском опираясь на слова президента России Владимира Путина сообщает, что Россия является лидером в вопросе создания вакцин от коронавирусной инфекции. Причем эта заслуга полностью принадлежит российским ученым, считает президент. Именно они смогли первыми в мире создать такую вакцину.

- Благодаря нашим учёным Россия занимает лидирующие позиции в мире - не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем - в создании вакцины от коронавируса. Более того, мы единственная страна, у которой есть уже три вакцины собственной, отечественной разработки. Без всякого сомнения, это крупный научный успех, - сказал Путин.

При этом нашей стране удалось не только создать вакцину, но и в кратчайшие сроки наладить ее производство. Что повлияло на запуск массовой вакцинации в стране.

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