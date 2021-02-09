Начальник управления по спорту и молодёжной политике администрации Ижевска покинет свою должность

Константин Васильев Фото: https://vk.com/id10403886

Константин Васильев, начальник управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Ижевска покинет свою должность. Чиновник, курировавший спорт и молодёжную политику в столице Удмуртии с января 2020 года, переезжать работать в другой регион. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Константин Васильев сообщил, что теперь он будет занимать руководящую должность в Югорском колледже-интернате олимпийского резерва в городе Ханты-Мансийске.

Нового человека на место Константина Васильева еще не выбрали. Эта должность будет вакантна с 15 февраля.

Временно исполняющим обязанности начальника управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Ижевска стал заместитель Васильева - Гульнара Маликова.

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