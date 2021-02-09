В Удмуртии 9 детских садов закрыли на карантин по ОРВИ Фото: Алена Селезнева

В Удмуртии с 1 по 7 февраля ОРВИ заболело 11 496 жителей. Среди них 7 710 - это дети. 9 детских садов в республике закрыли на карантин. Они находятся в Балезинском, Завьяловском, Увинском, Глазовском, Кизнерском, Красногорском районах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Однако, отмечается, что среднереспубликанский показатель уровня заболеваемости ОРВИ в регионе находится ниже эпидемпорога на 35%. Среди заболевших за минувшую неделю больше городских жителей - почти 76,2%. Остальные 23,8% приходятся на сельских жителей, и эта цифра составляет 2732 случая.

В Ижевске же с 1 по 7 февраля заболело 5 324 человека.

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