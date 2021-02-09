Количество коек для больных коронавирусом могут уменьшить в Удмуртии

Часть больниц переведут в штатный режим Фото: Амир Закиров

Часть поликлиник, где есть койки для больных коронавирусом, могут перевести в штатный режим в Удмуртии. Об этом рассказал в своем традиционном прямом эфире глава региона Александр Бречалов.

Это могут сделать с 15 февраля, если ситуация с коронавирусом не ухудшится. Уже несколько дней подряд в Удмуртии регистрируют менее 100 случаев в день. Вернутся в штатный режим могут больницы в Воткинске, Киясово, Балезино и ГКБ №2в Ижевске.

В результате в Удмуртии останется 1621 койка для больных коронавирусом. Сейчас в регионе пустуют 982 места.

Также глава Удмуртии анонсировал смягчение масочного режима и другие ослабления мер против коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Масочный режим станет рекомендательным в Удмуртии

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 9 февраля 2021 года: 96 заболевших и почти 500 рейдов по соблюдению масочного режима