Количество коек для больных коронавирусом могут уменьшить в Удмуртии

Часть больниц переведут в штатный режим
Фото: Амир Закиров
Часть поликлиник, где есть койки для больных коронавирусом, могут перевести в штатный режим в Удмуртии. Об этом рассказал в своем традиционном прямом эфире глава региона Александр Бречалов.
Это могут сделать с 15 февраля, если ситуация с коронавирусом не ухудшится. Уже несколько дней подряд в Удмуртии регистрируют менее 100 случаев в день. Вернутся в штатный режим могут больницы в Воткинске, Киясово, Балезино и ГКБ №2в Ижевске.
В результате в Удмуртии останется 1621 койка для больных коронавирусом. Сейчас в регионе пустуют 982 места.
Также глава Удмуртии анонсировал смягчение масочного режима и другие ослабления мер против коронавируса.
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