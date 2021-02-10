Режим станет рекомендательным. Фото: Дмитрий Селезнев

Глава региона Александр Бречалов рассказал во время прямого эфира в социальных сетях, что масочный режим отменен в Удмуртии с 12 февраля 2021 года. Теперь он станет рекомендательным.

— Обращаюсь ко всем, кто не переболел, а равно и к тем, кто либо поставил первый компонент вакцины, либо второй: поберечься и все-таки использовать в общественном транспорте, общественных местах, магазинах, театрах маску. Уверяю вас, это значительно снизит риск заболевания. Если вы помните, мы такой режим вводили в летние месяцы. И получили результат. Поэтому я здесь надеюсь на элемент общественного договора, — прокомментировал свое решение Александр Бречалов.

При этом он настаивает, что люди старше 65 лет все-таки должны носить маску. Привитым горожанам тоже рекомендуется использовать средства защиты.

Напомним, впервые масочный режим в Удмуртии ввели 30 апреля. Маски нужно было носить в общественных местах. Горожан могли оштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Летом, 13 июля, масочный режим в республике сняли. Осенью ситуация с болезнью стала ухудшаться. Поэтому 11 сентября масочный режим вновь стал обязательным. Чтобы горожане соблюдали правила, в республике проводили рейды. Были введены санкции и для предприятий, которые обслуживают клиентов без масок. Например, на январь 2021 года организации оштрафовали уже на 2 млн рублей. С начала 2021 года было проведено почти 500 рейдов. В суд направили более 4 тысяч административных протоколов.

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