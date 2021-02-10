Фестиваль хоров отцов пройдет в Ижевске

Участникам нужно будет снять видео, на котором они будут исполнять какую-то из тематических песен Фото: pixabay.com

Фестиваль хоров отцов под названием «Когда поют солдаты…» пройдет в Ижевске 23 февраля в 12:00 у Монумента боевой и трудовой славы (Сквер у Вечного огня). Туда попадут лучшие мужские хоровые коллективы, которые пройдут конкурсный отбор. Они споют песни военных лет, армейские музыкальные композиции и песни, посвященные Родине.

Первый конкурсный этап стартует сегодня, 10 февраля, и продлится до 17 февраля. Участникам нужно будет снять видео, на котором они будут исполнять какую-то из тематических песен. К участию приглашают:

1. Сборные хоры отцов воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

2. Сборные хоры отцов обучающихся 1-11 классов общеобразовательных школ г. Ижевска.

3. Сборные хоры педагогов-мужчин.

Количество человек в сводном хоре от образовательной организации - не менее 12 человек.

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