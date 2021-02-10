«Первые впечатления сложились хорошие»: компания из Удмуртии поставила мобильный морг на колесах в Архангельскую область

Вагон-дом-морг на колесах используют для содержания тела перед похоронами Фото: Ирина Питолина, https://vk.com/wall-102222453_1393

Здание мобильного морга на колесах из Удмуртии отправили в Архангельскую область. Новостью о прибытии долгожданного вагона по типу дома поделилась глава муниципального образования «Шенкурское» Ирина Питолина.

— Начало положено, жаль, что нет волшебства, чтобы уже завтра здание смогло функционировать, но уверенность в том, что в Шенкурске точно будут созданы достойные условия хранения - уже есть! — поделилась впечатлениями на своей странице глава района.

Вагон-морг изготавливает компания «Италмас» Фото: Ирина Питолина, https://vk.com/wall-102222453_1393

Вагон-дом-морг на колесах используют для содержания тела перед похоронами. Как говорится в сообщении, морг при центральной больнице Шенкурска «мягко говоря, оставляет желать лучшего». Вчера мобильное здание уже осмотрели руководители района и остались под впечатлением. В эксплуатацию объект планируют ввести в ближайшие месяцы, после того, как подключат все необходимые коммуникации. Такая покупка вместе с доставкой обошлась району в 1 млн 780 тыс. рублей.

Такая покупка вместе с доставкой обошлась району в 1 млн 780 тыс. рублей Фото: Ирина Питолина, https://vk.com/wall-102222453_1393

— Первые впечатления от мобильного здания морга сложились хорошие. Вид вагончика, сначала настораживает, но попав внутрь - видишь комплексное многофункциональное помещение, хоть и небольших размеров (24 кв.м.), — пишет Ирина Питолина.

Вагон-морг изготавливает компания «Италмас», которая находится в Воткинске. У фирмы широкий ассортимент продукции: дома на колесах, душевые, прачечные и даже конференц-зал. Во вкладке «медпункты» есть вариант «Вагон дом морг на шасси Италмас». В комплекте мобильного морга — стеллаж, стол, стул, раковина, насосная станция, баки для воды. Предусмотрено также место для омывания тела из шланга, вода есть и теплая, и горячая, внутри установлен холодильник.

К сожалению, от комментариев для «Комсомолки» представители компании-производителя решительно отказались.

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