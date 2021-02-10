Легковушку занесло и она врезалась в автобус «Урал» в Удмуртии

Пассажиры легковушки не были пристегнуты ремнями безопасности Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне утром, 9 февраля, ДТП произошло на 10 км автомобильной дороги «Объездная г. Воткинска 5» Воткинского района. Там 22-летний водитель автомобиля «Lada Granta» выезжал на главную дорогу со второстепенной. При этом легковушку занесло она врезалась в автобус «Урал». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В аварии пострадали пять человек: водитель и четыре пассажира автомобиля «Lada Granta». Одного из них пришлось увезти в больницу.

Отмечается, что пассажиры легковушки не были пристегнуты ремнями безопасности.

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