23 канализационных люка на сумму более 100 тысяч рублей украли в Ижевске

Поставить замки на люки энергетики не могут Фото: Архив «КП» в Ижевске

Пресс-служба предприятия «Удмуртские коммунальные системы» сообщает, что за декабря 2020 года и январь 2021 года в Ижевске на данный момент украли 23 канализационных люка на сумму более 100 тысяч рублей. Энергетики обеспокоены безопасностью жителей города.

- Крышки люков снимали в основном в жилых кварталах и даже возле учебных заведений – например, на улице Барышникова. А это не только серьезные риски травмирования, но и опасность для жизни, особенно детей. Внутри тепловой камеры проходят трубопроводы, в морозные дни температура теплоносителя в них превышает 100°С. Благодаря тому, что наши специалисты своевременно обнаружили отсутствие люков, оградили эти места и впоследствии установили новые крышки, удалось не допустить таких случаев, - комментирует ситуацию руководитель «УКС» Ярослав Балобанов.

Отмечается, что тенденция к учащению таких случаев беспокоит компанию. Однако, принять какие-то меры пока становится затруднительным.

- Условия эксплуатации тепловых камер не позволяют устанавливать на колодцы крышки с замками. Поэтому люки нередко становятся предметом краж - злоумышленники сдают их в качестве лома в пункты приема металла, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что одного из предполагаемых преступников задержали в Ижевске. Его подозревают в 13 кражах на сумму более 65 тысяч рублей. Если его причастность к данным преступлениям будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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