В Удмуртии в 2021 году появятся две новые амбулатории

В Удмуртии также ведут в строй 6 новых ФАПов Фото: pixabay.com

Глава Завьяловского района Константин Русинов рассказал на своей странице в социальных сетях, что в 2021 году муниципальное образование обзаведется двумя новыми амбулаториями. Их построят в Хохряках и Ягуле.

Кроме того, там введут в строй 6 новых ФАПов. Все это непременно улучшит ситуацию на рынке труда района.

- Развитие системы здравоохранения требует привлечения новых кадров, поэтому сейчас больница проводит поиск врачей - специалистов, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер, - пишет Константин Русинов.

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