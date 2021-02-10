В Удмуртии в 2021 году появятся две новые амбулатории

В Удмуртии также ведут в строй 6 новых ФАПов
Фото: pixabay.com
Глава Завьяловского района Константин Русинов рассказал на своей странице в социальных сетях, что в 2021 году муниципальное образование обзаведется двумя новыми амбулаториями. Их построят в Хохряках и Ягуле.
Кроме того, там введут в строй 6 новых ФАПов. Все это непременно улучшит ситуацию на рынке труда района.
- Развитие системы здравоохранения требует привлечения новых кадров, поэтому сейчас больница проводит поиск врачей - специалистов, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер, - пишет Константин Русинов.
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