Карта распространения коронавируса на 10 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 10 февраля 2021 года
Фото: pixabay.com
В Удмуртии выявили еще 98 новых случаев заболевания коронавирусом среди жителей за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.
За минувшие сутки, к сожалению, скончался 62-летний мужчина. 101 человек выздоровел и был выписан.
За сутки сделали 1 422 теста на коронавирус. А всего уже провели 843 087 исследований в регионе.
Статистика по районам:
Ижевск - 12 837
Воткинск - 1 164
Глазов - 1 280
Можга - 1 145
Сарапул - 969
Завьяловский район - 1 549
Алнашский район - 577
Балезинский район - 412
Вавожский район - 248
Воткинский район - 302
Глазовский район - 210
Граховский район - 177
Дебесский район - 222
Игринский район - 520
Камбарский район - 203
Каракулинский район - 197
Кезский район - 274
Кизнерский район - 294
Киясовский район - 185
Красногорский район - 293
Малопургинский район - 388
Можгинский район - 276
Сарапульский район - 291
Селтинский район - 251
Сюмсинский район - 205
Увинский район - 678
Шарканский район - 390
Юкаменский район - 220
Якшур-Бодьинский район - 380
Ярский район - 212
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