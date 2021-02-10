Карта распространения коронавируса на 10 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 10 февраля 2021 года Фото: pixabay.com

В Удмуртии выявили еще 98 новых случаев заболевания коронавирусом среди жителей за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.

За минувшие сутки, к сожалению, скончался 62-летний мужчина. 101 человек выздоровел и был выписан.

За сутки сделали 1 422 теста на коронавирус. А всего уже провели 843 087 исследований в регионе.

Статистика по районам:

Ижевск - 12 837

Воткинск - 1 164

Глазов - 1 280

Можга - 1 145

Сарапул - 969

Завьяловский район - 1 549

Алнашский район - 577

Балезинский район - 412

Вавожский район - 248

Воткинский район - 302

Глазовский район - 210

Граховский район - 177

Дебесский район - 222

Игринский район - 520

Камбарский район - 203

Каракулинский район - 197

Кезский район - 274

Кизнерский район - 294

Киясовский район - 185

Красногорский район - 293

Малопургинский район - 388

Можгинский район - 276

Сарапульский район - 291

Селтинский район - 251

Сюмсинский район - 205

Увинский район - 678

Шарканский район - 390

Юкаменский район - 220

Якшур-Бодьинский район - 380

Ярский район - 212

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