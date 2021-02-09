Ограничения из-за коронавируса ослабят в Удмуртии

Большую часть ограничений снимут 10 февраля. Фото: Дмитрий Селезнев
В Удмуртии смягчают ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом рассказал в своем традиционном прямом эфире глава Удмуртии Александр Бречалов.
С 12 февраля станет рекомендательным масочный режим.
Кинотеатры, театры, общепит и другие культурные учреждения теперь смогут работать без ограничений с 10 февраля.
Также с 10 февраля разрешат проводить массовые спортивные соревнования. В них не смогут принять участие только люди старше 65 лет. Зрительные залы при этом могут быть заполнены только наполовину.
Во время регистрации брака в ЗАГСе теперь можно будет пригласить до 20 гостей.
Ряд послаблений касается работы садиков. Родителям выпускников разрешат приходить на детские утренники. Также возобновят свою работу кружки.
- Я понимаю, насколько это важно для детей и родителей. Самое главное — текущая ситуация позволяет нам совместно с управлением Роспотребнадзора по Удмуртии такое решение принять, - прокомментировал глава республики.
Окончательное решение будут принимать садики.
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