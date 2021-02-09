Ограничения из-за коронавируса ослабят в Удмуртии

Большую часть ограничений снимут 10 февраля. Фото: Дмитрий Селезнев

В Удмуртии смягчают ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом рассказал в своем традиционном прямом эфире глава Удмуртии Александр Бречалов.

С 12 февраля станет рекомендательным масочный режим.

Кинотеатры, театры, общепит и другие культурные учреждения теперь смогут работать без ограничений с 10 февраля.

Также с 10 февраля разрешат проводить массовые спортивные соревнования. В них не смогут принять участие только люди старше 65 лет. Зрительные залы при этом могут быть заполнены только наполовину.

Во время регистрации брака в ЗАГСе теперь можно будет пригласить до 20 гостей.

Ряд послаблений касается работы садиков. Родителям выпускников разрешат приходить на детские утренники. Также возобновят свою работу кружки.

- Я понимаю, насколько это важно для детей и родителей. Самое главное — текущая ситуация позволяет нам совместно с управлением Роспотребнадзора по Удмуртии такое решение принять, - прокомментировал глава республики.

Окончательное решение будут принимать садики.

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