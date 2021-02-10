Житель Удмуртии зарезал подвозившего его водителя

Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

Вечером 5 февраля 2021 года на обочине автодороги у деревни Капустино в Малопургинском районе водители проезжающих машин заметили стоящий автомобиль «Рено Логан». Внутри находился труп мужчины с признаками насильственной смерти. Расследованием занялись сотрудники Завьяловского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Удмуртии. Они уже задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Увинского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что мужчина находился в этот день в Сарапуле. Там он встретил 54-летнего местного жителя с просьбой отвезти его в другой населенный пункт. Тот согласился. В итоге в дороге между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора. 27-летний мужчина несколько раз ударил водителя ножом в шею. После чего тот потерял управление и машина оказалась в кювете.

Мужчина скончался от полученных ранений, даже не смотря на то, что автомобилисты, которые его обнаружили пытались оказать ему помощь.

Ведется расследование.

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