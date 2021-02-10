В 2021 году в Удмуртии откроют пять Центров грамотности

Любой желающий сможет повысить уровень своей речевой и письменной грамотности Фото: pixabay.com

На базе пяти библиотек Удмуртии в 2021 году откроют Центры грамотности. Наша республика вошла в число 11 субъектов России, где появятся такие центры. Региональным координатором будет Национальная библиотека Удмуртии, об этом они написали на своем официальном сайте.

- Центры грамотности в библиотеке - площадки, где любой желающий сможет повысить уровень своей речевой и письменной грамотности, - призваны способствовать внедрению новых форматов самообразования, - говорится в сообщении.

Планируется, что первый Центр грамотности в Удмуртии появится в мае.Он заработает в Национальной библиотеке. Торжественное открытие хотят приурочить к проведению II Литературного фестиваля «На родине П. И. Чайковского».

Для сотрудников, которые будут работать в этих центрах, уже запланированы обучающие вебинары.

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