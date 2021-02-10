Детские площадки в Ижевске бесплатно отдадут жителям Фото: pixabay.com

В Ижевске детские площадки во дворах домов бесплатно передадут жителям. Теперь их содержание будет находится на балансе собственников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, ранее в интернете появилась информация, что власти собираются продавать площадки собственникам. Однако, эта информация оказалась неправдой.

- Администрация города Ижевска напоминает, что информация о предполагаемой продаже собственникам детских площадок не соответствует действительности, и просит не принимать во внимание предложения управляющих компаний о приобретении площадок, - пишут в сообщении.

Сейчас мэр Ижевска Олег Бекмеметьев контролирует механизм юридического оформления процедуры безвозмездной передачи детских площадок в общедолевую собственность от столицы Удмуртии.

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