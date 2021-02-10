Морозы до - 32°С ожидаются в Удмуртии в ночь с 10 на 11 февраля

Уже с 11 февраля температура воздуха в Удмуртии постепенно начнет повышаться Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По данным Удмуртского гидрометцентра местами по республике ночная температура с 10 на 11 февраля может опустится до -32°С, при этом снегопадов не ожидается. О сильных морозах жителей предупреждает и пресс-служба администрации Ижевска. Там вновь собрали памятку о том, как жителям подготовится и пережить аномально низкие температуры.

Прежде всего граждан просят следить за новостями своего населенного пункта, одеваться по погоде и не выходить на улицу без особой надобности.

Лучше подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения, в первую очередь для жителей сельских местностей.

Кроме того, просят воздержаться от длительных поездок и прогулок. А легковые автомобили лучше оставить на стоянках. Если вы соберетесь отправится в дорогу на машине, то вооружитесь тросом для буксировки и лопатой.

В пресс-службе Удмуртского гидрометцентра сообщают, что уже с 11 февраля температура воздуха в Удмуртии постепенно начнет повышаться.

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