Морозы до - 32°С ожидаются в Удмуртии в ночь с 10 на 11 февраля

Уже с 11 февраля температура воздуха в Удмуртии постепенно начнет повышаться
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
По данным Удмуртского гидрометцентра местами по республике ночная температура с 10 на 11 февраля может опустится до -32°С, при этом снегопадов не ожидается. О сильных морозах жителей предупреждает и пресс-служба администрации Ижевска. Там вновь собрали памятку о том, как жителям подготовится и пережить аномально низкие температуры.
Прежде всего граждан просят следить за новостями своего населенного пункта, одеваться по погоде и не выходить на улицу без особой надобности.
Лучше подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения, в первую очередь для жителей сельских местностей.
Кроме того, просят воздержаться от длительных поездок и прогулок. А легковые автомобили лучше оставить на стоянках. Если вы соберетесь отправится в дорогу на машине, то вооружитесь тросом для буксировки и лопатой.
В пресс-службе Удмуртского гидрометцентра сообщают, что уже с 11 февраля температура воздуха в Удмуртии постепенно начнет повышаться.
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