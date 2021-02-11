Вновь приближается к сотне: 99 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии

От болезни скончались мужчина и женщина Фото: pixabay.com

В Удмуртии зарегистрировали 99 новых случаев коронавируса за сутки. Среди них 10 детей и 13 пенсионеров.Об этом сообщает оперштаб региона.

Два случая течения болезни закончились летальными исходами: умерли мужчина 72 лет и женщина 73 лет. Однако также в республике 101 пациент выздоровел и был выписан. Кстати, вакцину от коронавируса поставили уже 11 357 человек.

По данным на утро 11 февраля, в Удмуртии уже выявлено 26 712 случаев заражения коронавирусом за все время пандемии. 23 314 пациентов вылечились и были выписаны. Также на территории региона зафиксировано 350 летальных случаев.

В республике за минувшие сутки сделали 2 180 тестов на COVID-19. Всего проведено уже 845 267 таких исследований.

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