1621 койка останется для ковид-больных пациентов в Удмуртии

О перепрофилировании сообщила замминистра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева Фото: Архив «КП» в Ижевске

К 18 февраля общий коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Удмуртии составит 1621 койки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Напомним, что 9 февраля Александр Бречалов заявил, что количество коек для больных COVID-19 будут уменьшать в Удмуртии, и часть больниц, перепрофилированных под ковид-центры, вернутся в штатный режим. Это произойдет к 15 февраля, если не будет новых вспышек заболеваемости.

Так, с 18 февраля ГКБ№2 вернется к приему неинфекционных пациентов. Больница функционировала как ковид-центр с 28 апреля 2020 года. Балезинская и Киясовская районные больницы, которые долечивали пациентов, тоже возвращаются к обычной работе с середины февраля.

Теперь лечением ковидных пациентов будут заниматься следующие больницы региона:

- ГКБ№6;

- Республиканская клиническая инфекционная больница;

- Завьяловская районная больница;

- Ковид-отделение в Можге и Глазове на 100 коек;

- Ковид-отделение в Воткинске на 80 коек;

- Ковид-отделение в Республдиканской детской клинической больнице на 20 коек.

Отметим, что по данным на 10 февраля в республике зафиксировано 26 613 случаев заражения этой инфекцией за весь период пандемии.

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