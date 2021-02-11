12-летняя пловчиха из Удмуртии выиграла на всероссийских соревнованиях

12-летняя спортсменка из Удмуртии Виктория Блинова Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

12-летняя спортсменка из Удмуртии Виктория Блинова завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин-2020» в Казани. Юная жительница республики завоевала золотую медаль в многоборье по сумме трёх дистанций на 100 м, 200 м и 800 метров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

А еще на этих же стартах она заняла второе место на дистанции брассом на 100 м и третье место на дистанции 200 м по комплексному плаванию.

Кстати, эти соревнования стали первыми для юной пловчихи. Девочка занимается в республиканской школе плавания Олимпийского резерва Удмуртии.

В соревнованиях приняли участие 603 спортсмена 53 регионов России. В состав сборной Удмуртии вошли 8 юношей 2006-2007 годов рождения и 8 девушек 2008-2009 годов рождения. Среди регионов удмуртия заняла восьмое место в общей турнирной таблице.

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