Почему обязательный масочный режим отменен в Удмуртии с 12 февраля 2021 года

Удмуртия стала первым регионом в России, где был отменен обязательный масочный режим. Фото: pixabay.com

Вчера, 9 февраля, во время прямого эфира в своих социальных сетях глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля в республике масочный режим, который до этого был обязательным, теперь будет носить рекомендательный характер. Также в регионе ослабят ряд ограничений, которые вводились из-за распространения коронавируса.

В пресс-службе главы и правительства сообщили, что на принятие такого решения повлияло несколько факторов. Например, наблюдающая динамика сокращения заболеваемости, которая в первую очередь отражается на увеличении количества свободных коек в ковид-центрах. Кроме того, учли и темпы массой вакцинации от коронавирусной инфекции.

- Безусловно, и это особо подчеркнул Александр Владимирович во время прямого эфира, жители старшего возраста, а также люди с хроническими заболеваниями, те, кто еще не переболел, должны продолжать соблюдать особую осторожность в общественных местах, транспорте и так далее, - комментируют ситуацию в пресс-службе правительства региона.

Кстати, Удмуртия стала первым регионом в России, где был отменен обязательный масочный режим.

- Ношение маски становится своего рода общественным договором: те, кто принимает решение о ее необходимости, продолжают ее носить. Это критерий доверия между жителями и властью, это взаимная ответственность. Безусловно, все меры безопасности при проведении массовых спортивных, культурных и других мероприятий будут соблюдаться и контролироваться, - говорят в пресс-службе главы и правительства республики.

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