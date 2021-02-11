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«Лада» сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Ижевске

ДТП произошло на улице Азина
Анна Митрофанова
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Удар был такой силы, что следы от него остались на автомобиле

Удар был такой силы, что следы от него остались на автомобиле

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 10 февраля на улице Азина в Ижевске «Лада Калина» сбила 15-летнюю девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, где не был установлен светофор. В результате ребенок получил травмы, сообщает 1 отдел УГИБДД.

За рулем автомобиля находился 28-летний мужчина, он не пострадал.

Удар был такой силы, что следы от него остались на автомобиле. Так, у машины пошла трещина по лобовому стеклу и помялось левое крыло.

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