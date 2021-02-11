Новая лесопожарная техника поступит в Удмуртию к весне

В 2021 году планируется засадить хвойными деревьями не менее 9,2 тыс. га.
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В мае в Удмуртию поступить 10 единиц лесопожарной, 3 единицы лесохозяйственной техники и 1 единица лесохозяйственного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Технику распределять по главным филиалам АУ УР «Удмуртлес».
- Обновление техпарка позволит более оперативно реагировать на своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров, повысить качество и эффективность работ по лесовосстановлению, а также охране лесов и объектов животного мира, - говорится в сообщении.
За минувшие два года в республику поступило 63 единицы лесопожарной и 13 единиц лесохозяйственной техники.
Напоминаем, в 2021 году планируется засадить хвойными деревьями не менее 9,2 тыс. га.
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