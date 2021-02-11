За питание в детских садах Ижевска будут отвечать аутсорсинговые компании

Более 10 лет питание в школах Ижевска уже организовано на принципах аутсорсинга Фото: pixabay.com

С 1 февраля в Ижевске запустили пилотный проект, по котрому оказание услуг горячего питания дял детских садов передали на аутсорсинг. Сейчас такая система будет работать в 4 дошкольных учреждениях, сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент идет процесс подписания контрактов на эти услуги с подрядчиками. Их определят с помощью конкурса.

-Требования предъявляются в соответствии с санитарным законодательством по организации питания в детских садах. Также важно выполнение следующих условий: наличие положительного опыта у аутсорсера по данному направлению, аутсорсер должен осуществлять приготовление блюд непосредственно в детском саду (т.е. питание не должно быть привозным), - сообщает пресс-служба администрации города.

По словам властей, такое решение должно улучшить качество услуг питания и привлечь дополнительные средства в инфраструктуру дошкольных учреждений, т.к. подрядчики сами оплачивают покупку кухонного оборудования, посуды и т.д.

Наполним, что уже более 10 лет питание в школах Ижевска организовано на принципах аутсорсинга. Так, по данным на 11 февраля, подрядчики обслуживают 69 учебных заведений из 79 имеющихся в столице Удмуртии. Таким образом в 2020 году в школы инвестировали более 15 миллионов рублей внебюджетных средств.

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