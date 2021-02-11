18 февраля обратно из ковид-центра перепрофилируют ГКБ №2 в Ижевске

В Удмуртии сейчас функционирует 1621 койка для больных коронавирусом Фото: Амир Закиров

Уже с 18 февраля 2021 года ГКБ №2 в Ижевске, которая являлась ковид-центром, заработает в обычном режиме и начнет прием неинфекционных пациентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

— С 1 февраля в штатный режим уже перевели ГКБ №8 и Сарапульскую городскую больницу, с 15-18 февраля планируем поэтапно вернуть в работу ГКБ №2, Воткинскую районную больницу, а также сократить количество ковид-коек в Можгинском и Глазовском ковид-центрах , — комментирует заместитель министра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева.

Напомним ГКБ №2 функционировала как ковид-центр с 28 апреля 2020 года.

Продолжат лечить пациентов с коронавирусом в Удмуртии: ГКБ №6, Республиканская клиническая инфекционная больница, Завьяловская районная больница. Кроме того продолжат работу ковид-отделения в Республиканской детской клинической больнице, Можге, Глазове и Воткинске.

В Удмуртии останется 1621 койка для больных коронавирусом. Сейчас в регионе пустуют 982 места. О сокращении коечного фонда рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время своего прямого эфира в социальных сетях.

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