Программу по профилактике сколиоза у школьников запустили в Удмуртии

Проект завершится к 1 июля 2021 года Фото: pixabay.com

Волонтёры-медики разработали и запустили региональную программу по профилактике искривления позвоночника у школьников Удмуртии. Общественное движение в 2020 году выиграло грант Росмолодежи на реализацию своего проекта «ADIOS, сколиоз», сообщает пресс-служба администрации Ижевск.а

Благодаря работе волонтеров-медиков можно будет выявлять искривление позвоночника у учащихся, и заниматься профилактикой этой проблемы. Для этого проведут 28 открытых уроков, на котором детям покажут специальные упражнения ЛФК, которые помогут не дать развиться искривлению. Планируется, что участниками станут более чем у 800 школьников младших, средних и старших классов Ижевска.

Проект завершится к 1 июля 2021 года.

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