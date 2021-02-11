Украли 180 миллионов: от рук кредитных мошенников из Удмуртии пострадали 395 человек

Сейчас злоумышленники находятся под стражей Фото: Константин ИВШИН

Сотрудники полиции задержали в Удмуртии двух учредителей и главного бухгалтера кредитно-потребительского кооператива, по подозрению в краже 180 млн рублей у 395 жителей Удмуртии и Пермского края. В операции участвовал сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и бойцы Росгвардии в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Удалось установить, что свои преступные дела они вели с января 2018 года по июнь 2020 года. Они брали деньги у вкладчиков и говорили,что позже вернут их им с процентам. Этого в последствии мошенники, конечно, не делали. Все деньги они присваивали себе.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей, против них возбудили уголовное дело. Если их вина будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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