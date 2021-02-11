Карта распространения коронавируса на 11 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 11 февраля 2021 года
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии зарегистрировали 99 новых случаев коронавируса за сутки. Среди них 10 детей и 13 пенсионеров.Об этом сообщает оперштаб региона.
Два случая течения болезни закончились летальными исходами: умерли мужчина 72 лет и женщина 73 лет. Однако также в республике 101 пациент выздоровел и был выписан. Кстати, вакцину от коронавируса поставили уже 11 357 человек.
В республике за минувшие сутки сделали 2 180 тестов на COVID-19. Всего проведено уже 845 267 таких исследований.
Статистика по районам:
Ижевск - 12 895
Воткинск - 1 170
Глазов - 1 280
Можга - 1 147
Сарапул - 969
Завьяловский район - 1 555
Алнашский район - 581
Балезинский район - 412
Вавожский район - 248
Воткинский район - 304
Глазовский район - 210
Граховский район - 177
Дебесский район - 222
Игринский район - 520
Камбарский район - 203
Каракулинский район - 197
Кезский район - 274
Кизнерский район - 298
Киясовский район - 185
Красногорский район - 293
Малопургинский район - 391
Можгинский район - 276
Сарапульский район - 291
Селтинский район - 254
Сюмсинский район - 205
Увинский район - 680
Шарканский район - 398
Юкаменский район - 220
Якшур-Бодьинский район - 381
Ярский район - 212
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