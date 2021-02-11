Карта распространения коронавируса на 11 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 11 февраля 2021 года Фото: Амир Закиров

В Удмуртии зарегистрировали 99 новых случаев коронавируса за сутки. Среди них 10 детей и 13 пенсионеров.Об этом сообщает оперштаб региона.

Два случая течения болезни закончились летальными исходами: умерли мужчина 72 лет и женщина 73 лет. Однако также в республике 101 пациент выздоровел и был выписан. Кстати, вакцину от коронавируса поставили уже 11 357 человек.

В республике за минувшие сутки сделали 2 180 тестов на COVID-19. Всего проведено уже 845 267 таких исследований.

Статистика по районам:

Ижевск - 12 895

Воткинск - 1 170

Глазов - 1 280

Можга - 1 147

Сарапул - 969

Завьяловский район - 1 555

Алнашский район - 581

Балезинский район - 412

Вавожский район - 248

Воткинский район - 304

Глазовский район - 210

Граховский район - 177

Дебесский район - 222

Игринский район - 520

Камбарский район - 203

Каракулинский район - 197

Кезский район - 274

Кизнерский район - 298

Киясовский район - 185

Красногорский район - 293

Малопургинский район - 391

Можгинский район - 276

Сарапульский район - 291

Селтинский район - 254

Сюмсинский район - 205

Увинский район - 680

Шарканский район - 398

Юкаменский район - 220

Якшур-Бодьинский район - 381

Ярский район - 212

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