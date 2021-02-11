14 февраля перекроют движение транспорта по набережной в Ижевске

Машины временно не смогут ездить от перекрестка с улицы Милиционная до улицы Песочная Фото: Архив «КП» в Ижевске

14 февраля, в воскресенье, в Ижевске пройдет зимний велопарад. В связи с этим событием было принято решение перекрыть движение транспорта по Набережной Ижевского пруда от перекрестка с улицы Милиционная до улицы Песочная. Машины не смогут ездить по этому участку с 13:20 до 14:20, сообщает пресс-служба администрации города.

Велопарад проходит в столице Удмуртии уже в шестой раз. В этом году организаторы выбрали маршрут самого первого велопарада: старт от памятника А.Ф. Дерябину на Набережной Ижевского пруда, далее маршрут будет проложен вдоль всей Набережной, финишируют участники на Ижевском пляже.

Кстати, принять участие может любой желающий, который имеет велосипед.

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