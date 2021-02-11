Жители Ижевска за год сбросили в канализацию 600 кубометров мусора

Из канализации убрали 150 «КамАЗов» отходов Фото: pixabay.com

Более 600 кубометров м мусора задержали на очистных сооружениях «Ижводоканала» за 2020 год. Это сравнимо с 150 «КамАЗами» отходов. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев во время прямого эфира на своей странице во социальных сетях отметил, что все чаще там можно встретить именно медицинские маски.

- Просьба, будьте добры, не сбрасывайте в канализацию маски, салфетки, все это приводит к поломкам, — говорит Олег Бекмеметьев.

Так, на реконструкцию и ремонт сетей и сооружений в 2021 году предприятие планирует потратить 450 млн рублей. Начнется строительство сооружений повторного использования промывных вод на станции водоподготовки «Кама-Ижевск». А еще на станции Ижевского пруда хотят ввести в эксплуатацию цех, где для обеззараживания воды будут использовать не жидкий хлор, а более безопасный для экологии гипохлорит натрия.

Также средства направят на реконструкцию 5,3 км водопровода и 3,5 км канализации.

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