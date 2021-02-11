Три жительницы Ижевска предстанут перед судом за организацию борделя в спа-салоне

Ижевчанкам грозит до 5 лет лишения свободы Фото: pixabay.com

Три жительницы Ижевска - 20, 21 и 22 лет, предстанут перед судом за организацию борделя под видом спа-салона, который находился на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Предоставление интимных услуг было организовано 21-летней девушкой. Еще две обвиняемых работали там администраторами. Их незаконную деятельность пресекли следователи СК и полицейские в ходе оперативно-следственных мероприятий.

После этого против них возбудили уголовное дело по статье организация занятия проституцией другими лицами и содержание притонов для занятия проституцией. На основании документов и предметов, которые были изъяты у девушек, выдвинуты обвинения, которые и были направлены в суд.

Если их вина будет доказана, то ижевчанкам грозит до 5 лет лишения свободы.

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