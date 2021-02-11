Юные танцоры из Удмуртии стали призерами двух всероссийских турниров

Танцевальные пары участвовали российских турнирах: «Кубок Олимпа» и «Виват, Чайковский!» Фото: пресс-служба администрации города Сарапула

Юные танцоры танцевально-спортивного клуба «Ника» из Сарапула приняли участие в двух российских турнирах: «Кубок Олимпа» и «Виват, Чайковский!». Там три танцевальных дуэта из Удмуртии завоевали серебряные и бронзовые медали, сообщает пресс-служба города.

Так, Бушмелев Егор и Трапезникова Арина, а также Круглов Денис и Агаева Алиса выступали в категории Юниоры-1. По результатам конкурса они заняли второе и третье место соответственно. А еще одна танцевальная пара - Саламатов Кирилл и Третьякова Владислава увезли с собой с турнира серебряную медаль.

- Поздравляем танцевальные дуэты, их родителей и педагогов с успешным выступлением!, - говорится в сообщении от администрации города Сарапула.

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