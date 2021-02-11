Почти 900 кг некачественного мяса сняли с реализации в Удмуртии в 2020 году

На 21 день был закрыт один из ларьков с шаурмой в Ижевске Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор Удмуртии подвел итоги надзорных мероприятий за 2020 год. Так, в минувшем году сотрудники ведомства проверили 134 предприятия, занимающихся производством мяса и мясной продукции. В пресс-службе сообщили, что в ходе этих рейдов из продажи изъяли 897,05 килограмма продукции.

Кроме того, вынесли 41 административное постановление и привлекли владельцев к штрафу на общую сумму более 600 тысяч рублей. На 21 день был закрыт один из ларьков с шаурмой в Ижевске. А у одного из производителей Удмуртии отозвали сертификат.

В лабораторию на исследования отправили 1730 проб. При этом выявили ряд несоответствий гигиеническим нормативам. Кроме того, на самих предприятиях нашли 54 нарушения. К ним относятся: просрочка, нарушение условий хранения и целостности упаковки, отсутствие маркировки, наличие снега в замороженной мясной продукции и другое.

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