12 тысяч телемедицинских консультаций провели медики Удмуртии в 2020 году

12 тысяч телемедицинских консультаций проведено в Удмуртии фото: архив "Комсомольской правды"

По данным пресс-службы Минздрава УР, в 2020 году в Удмуртии проведена 12 021 телемедицинская консультация. Эта на 20% больше, чем за 2019 год.

Консультации проводились не только между медицинскими организациями Удмуртии, но и с Федеральными медицинскими центрами Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Чебоксар, Тюмени и Екатеринбурга. По результатам консультаций около 1000 пациентов были направлены на лечение в другие регионы. Там они смогли получить высокотехнологичную помощь.

Более 300 телемедицинских консультаций с федеральными центрами было проведено для лечения пациентов с COVID-19.

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество консультаций пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения.

Благодаря телемедицине, у врачей районных больниц, в которые поступили пациенты с инфарктом миокарда или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, есть возможность ежедневно связываться с врачами РКДЦ. Во время этих консультаций принимается решение о том, нужен ли перевод пациента в РКДЦ или нет. Если перевод не требуется, проводится консультация по дальнейшей тактике ведения пациента. Если перевод пациента нужен, он проводится в этот же день.

Напомним, что телемедицинская сеть в Удмуртии работает с 2007 года.

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