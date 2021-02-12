Две пенсионерки скончались от коронавируса в Удмуртии

С 12 февраля в Удмуртии масочный режим носит рекомендательный характер Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за последние сутки, по данным регионального оперштаба, коронавирусом заразилось 98 человек. Среди них 9 детей и 19 пенсионеров.

Скончались от болезни две пожилые жительницы Удмуртии. Им было 79 и 86 лет. Однако за сутки количество выздоровевших от коронавирусом увеличилось на 102 человека.

За все время пандемии коронавирусом заразилось 26 810 жителей Удмуртии. От болезни скончалось 352 человека. А 23 416 пациентов выздоровели и были выписаны.

847 963 исследования на коронавирусную инфекцию уже провели в регионе. За последние сутки сделали 2 696 тестов.

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