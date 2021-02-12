Удмуртию посетил митрополит Московский и Всея Руси РПСЦ Корнилий Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

11 февраля в Удмуртию с визитом прибыл митрополит Московский и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилий. Делегация из Москвы и Казани прибыла в Ижевск по случаю праздника Трех Святителей – Василия Великого, Григория Богословского и Ионна Златоуста. Они поздравили жителей республики с прошедшим в конце прошлого года 100-летием государственности Удмуртии, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов рассказал, что на территории региона проживает 10 тысяч старообрядцев. Кроме того действует несколько храмов, еще три строятся прямо сейчас.

- В Удмуртской Республике бережно хранятся давние старообрядческие традиции. В прошлом году проведен ряд мероприятий к 400-летию Протопопа Аввакума. К сожалению, из-за пандемии не удалось провести массовых мероприятий, но прошли выставки и мероприятия в учреждениях культуры. Старообрядцы активно принимают участие в благотворительных мероприятиях. В частности, была организована команда для участия в межконфессиональной Спартакиаде, - сказал Ярослав Семенов.

У нас в Удмуртии РПСЦ возглавляет отец Василий. А Глава Удмуртии Александр Бречалов ежегодно встречается с представителями всех конфессий и выслушивает их предложения и инициативы.

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