24 населенных пункта Удмуртии могут пострадать от паводков

Под воду могут уйти 10 объектов экономики, 4 социально-значимых объекта, 21 автомобильный мост Фото: Сергей ГРАЧЕВ

11 февраля прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Удмуртии. Обсуждалась готовность сил региона к паводкам, сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, замначальника ГУ МЧС по УР - начальник управления гражданской обороны и защиты населения Андрей Поздеев рассказал, что пострадать от паводков могут 24 населенных пункта. А еще затопить может 10 объектов экономики, 4 социально-значимых объекта, 21 автомобильный мост, 16 участков железных дорог, 7 железнодорожных мостов, 25 участков автомобильных дорог, которые находятся в зоне возможного подтопления.

Сейчас МЧС разрабатывает план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Удмуртии в сезон паводков. А средства и силы для ликвидации последствий уже готовы.

- По прогнозу в третьей декаде марта уже возможно начало паводка, я прошу все работы по осмотру ГТС закончить в первую неделю марта. Чтобы мы оперативно могли принять меры там, где это необходимо. Отдельно прошу Минприроды Удмуртии и Главное управление МЧС по республике организовать проверки 2-й и 3-й насосных станций на ижевской плотине, - рассказывает Ярослав Семенов.

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