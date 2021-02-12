Есть вопрос: как коронавирус повлиял на работу санаториев в Ижевске?

Главный врач санатория-профилактория «Сосновый» Юрий Блохин Фото: архив Lenta.ru

Сегодня, 12 февраля, в 14:03 в студии радио «Комсомольская правда-Ижевск» (16+) побывает главный врач санатория-профилактория «Сосновый» Юрий Блохин. В прямом эфире он расскажет об истории санатория, люди какого возрасте чаще всего приезжают на лечение и о программах оздоровления.

Кроме того, он расскажет об уникальном оборудовании которое используют в «Сосновом». И как пандемия повлияла на работу санаториев.

Вы можете задавать свои вопросы по телефону 94 50 94 или написать на наш вайбер 89120070806.

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