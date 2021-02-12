Пьяный житель Удмуртии угнал «УАЗ Хантер» у работодателя

По пути он не справился с управлением и съехал в кювет Фото: pixabay.com

37-летний житель Сюмсинского района подозревается в том, что в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль «УАЗ Хантер» у своего работодателя. Мужчина, который выпивал в компании своего друга, решил отправится за очередной порцией алкоголя. Для этого ему и понадобилась машина, от которой у него были ключи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Однако по пути он не справился с управлением и съехал в кювет. Машину он бросил там и скрылся.

Участковым уполномоченным отделения полиции «Сюмсинское» была установлена личность подозреваемого, которого задержали и посадили в СИЗО. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Автомобиль вернули хозяину. Однако вследствие ДТП машина пострадала.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дороги в Ижевске будут ремонтировать круглосуточно

24 населенных пункта Удмуртии могут пострадать от паводков

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.