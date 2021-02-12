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Экономика

Удмуртия получила 49,3 млн рублей субсидий на развитие промышленности

Эти средства распределят между предприятиями региона
Анна Митрофанова
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Деньги можно будет потратить на компенсацию части затрат по подключению коммунальной инфраструктуры

Деньги можно будет потратить на компенсацию части затрат по подключению коммунальной инфраструктуры

Фото: Ульяна Колмогорова

Заявку Удмуртии на предоставление единой региональной субсидии одобрили в Минпромторге России. Так, в 2021 году региону выделили 49,3 млн рублей на развитие промышленности. Эти средства будут распределены между предприятиями республики, причем, чтобы получить средства, нужно будет выиграть конкурс.

К предприятиям, которые смогут подать заявку на получение денежных средств, предъявили ряд требований: не должно быть неоплаченных штрафов, долгов перед банками, задолженностей по возврату субсидий, оно не может находиться в процессе реорганизации или быть иностранным агентом.

- Деньги можно будет потратить на компенсацию части затрат по подключению коммунальной инфраструктуры, части затрат на покупку нового оборудования или оплату первого взноса по договорам лизинга. С учетом средств из регионального бюджета всего на эти цели Удмуртия направит 80,2 млн рублей, - говорит министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

О старте конкурса объявят позже, но уже понятно, что пройдет он во втором квартале 2021 года.

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