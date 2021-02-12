Житель Удмуртии планирует побить собственный рекорд России по скандинавской ходьбе

Рекордсмен из Воткинска Михаил Пасынков Фото: Архив «КП» в Ижевске

Житель Удмуртии Михаил Пасынков - популяризатор скандинавской или северной ходьбы в республике. На своей странице в социальных сетях он рассказал, что собирается поставить новый рекорд России, тем самым побив свой собственный прошлогодний результат.

В этом году он собирается преодолеть дистанцию вместе с командой удмуртских ходоков. В 2021 году суточный марафон пройдет с 15 по 16 мая.

- Команда Северных - Удмуртских ходоков приглашает всех действующих и экс-рекордсменов в суточном ультрамарафоне побороться за новые рекорды. Вызов уже принял Рекордсмен 2019 года - Дмитрий Ерохин, - пишет мужчина.

Напомним, в прошлом году Михаил Пасынков за сутки прошел 134 км 830 м. Этот факт разместили в Книге рекордов России. Тогда он побывал на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (16+) и рассказал о своем достижении.

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