Национальный театр Удмуртии отпраздновал 90-летний юбилей

Глава Удмуртии Александр Бречалов и директор Национального театра Удмуртии Андрей Ураськин Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Накануне, 11 февраля, в Национальном театре Удмуртии прошел юбилейный вечер в честь 90-летия учреждения, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Республика, безусловно, поддерживает вас, особенно это важно сейчас, когда пандемия внесла коррективы. Вы ставите прекрасные спектакли, а значит, театр живет. Я благодарю за творчество и усердный труд всю труппу, администрацию и ветеранов, которые сейчас находятся в зрительном зале. Благодаря вам Удмуртия носит гордое звание «театральная», - такими словами поздравил коллектив Глава республики Александр Бречалов.

Почетную грамоту Удмуртии вручили директору Национального театра Андрею Ураськину.

Александр Бречалов также вручал почетные звания актерам театра. Так, артист драмы Игорь Моисеев стал «Народным артистом Удмуртской Республики», а артист драмы Светлана Сергеева получила звание «Заслуженный артист Удмуртской Республики». Кроме того, сотрудник театра - администратор Лидия Овсинская, стала «Заслуженным работником культуры Удмуртской Республики».

Напомним, Национальный театр Удмуртии - единственный профессиональный театр в мире, ставящий спектакли на двух языках: удмуртском и русском. Его история началась 7 февраля 1931 года. В 2008 году в здании театра появилась звукозаписывающая студия и две новых сцены, а еще был установлен синхронный перевод.

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