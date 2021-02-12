95-летняя женщина и ее дочь насмерть замерзли в своем доме в Удмуртии

Женщины заснули в сенях своего дома и больше не проснулись Фото: pixabay.com

В Глазове 95-летняя женщина и ее 69-летняя дочь в состоянии алкогольного опьянения заснули в сенях своего дома и больше не проснулись. Их тела обнаружили родственники 11 февраля - на следующий день, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Сейчас Глазовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртии проводится доследственная проверка. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение, так как следов насильственной смерти обнаружено не было.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для этого правоохранители осмотрели дом и назначили судебно-медицинские экспертизы. Опрашиваются соседи и родственники.

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