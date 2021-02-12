Карта распространения коронавируса на 12 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Количество заболевших в Ижевске приближается к 13 тысячам Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за последние сутки, по данным регионального оперштаба, коронавирусом заразилось 98 человек. Среди них 9 детей и 19 пенсионеров.

Скончались от болезни две пожилые жительницы Удмуртии. Им было 79 и 86 лет. Однако за сутки количество выздоровевших от коронавируса увеличилось на 102 человека.

847 963 исследования на коронавирусную инфекцию уже провели в регионе. За последние сутки сделали 2 696 тестов.

Статистика по районам:

Ижевск - 12 936

Воткинск - 1 172

Глазов - 1 297

Можга - 1 149

Сарапул - 975

Завьяловский район - 1 556

Алнашский район - 581

Балезинский район - 413

Вавожский район - 250

Воткинский район - 307

Глазовский район - 217

Граховский район - 177

Дебесский район - 222

Игринский район - 520

Камбарский район - 205

Каракулинский район - 198

Кезский район - 274

Кизнерский район - 298

Киясовский район - 185

Красногорский район - 293

Малопургинский район - 391

Можгинский район - 277

Сарапульский район - 292

Селтинский район - 257

Сюмсинский район - 205

Увинский район - 686

Шарканский район - 398

Юкаменский район - 220

Якшур-Бодьинский район - 383

Ярский район - 212

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