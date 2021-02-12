Карта распространения коронавируса на 12 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Количество заболевших в Ижевске приближается к 13 тысячам
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии за последние сутки, по данным регионального оперштаба, коронавирусом заразилось 98 человек. Среди них 9 детей и 19 пенсионеров.
Скончались от болезни две пожилые жительницы Удмуртии. Им было 79 и 86 лет. Однако за сутки количество выздоровевших от коронавируса увеличилось на 102 человека.
847 963 исследования на коронавирусную инфекцию уже провели в регионе. За последние сутки сделали 2 696 тестов.
Статистика по районам:
Ижевск - 12 936
Воткинск - 1 172
Глазов - 1 297
Можга - 1 149
Сарапул - 975
Завьяловский район - 1 556
Алнашский район - 581
Балезинский район - 413
Вавожский район - 250
Воткинский район - 307
Глазовский район - 217
Граховский район - 177
Дебесский район - 222
Игринский район - 520
Камбарский район - 205
Каракулинский район - 198
Кезский район - 274
Кизнерский район - 298
Киясовский район - 185
Красногорский район - 293
Малопургинский район - 391
Можгинский район - 277
Сарапульский район - 292
Селтинский район - 257
Сюмсинский район - 205
Увинский район - 686
Шарканский район - 398
Юкаменский район - 220
Якшур-Бодьинский район - 383
Ярский район - 212
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