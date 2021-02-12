Есть вопрос: почему участок около медколледжа в Ижевске огорожен забором?

Участок около медицинского колледжа обнесен забором Фото: Анастасия Захарова

Читатели «Комсомолки» интересуются, почему на улице Карла Маркса так много заборов и строек. В частности, пользователь сайта Анастасия спрашивает, что появится на участке около медицинского колледжа.

- Забор на этом участке стоит уже много лет. Что строится и когда это закончится? - спрашивает Анастасия.

В пресс-службе администрации Ижевска на запрос «Комсомолки» ответили, что участок расположен в зоне многофункциональной жилой и общественно-деловой застройки в сочетании с многоэтажной жилой застройкой.

В Минстрое Удмуртии подтвердили, что на территории можно строить многоэтажные многоквартирные дома. Ведомство выдавало разрешение на строительство двух жилых зданий. Строительством занимается компания «АСПЭК - Домстрой». Жилой комплекс появится в квартале, ограниченном улицами Карла Маркса, Красногеройская, В. Сивкова и Советская.

Разрешение на строительство действует до 9 июня 2023 года.

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