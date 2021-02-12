За январь 2021 года 22 жителя Удмуртии переселены из аварийного жилья

Расселили 212 кв. м. аварийного жилья в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В январе 2021 года расселили 212 кв. м аварийного жилья в Удмуртии. Новый дом обрели 22 жителя, сообщает пресс-служба Минстроя региона. Всего в текущем году должны переселить 605 человек, которые проживают в 14 муниципальных образованиях разных районов республики.

- За текущий год мы должны сократить аварийный жилой фонд в регионе на 10,3 тыс. кв. м, - говорит министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

В 2020 году эта цифра составила 8,3 тыс. кв. м. Тогда из аварийного жилья съехали 566 жильцов.

- Планы 2019 и 2020 года выполнены, но задача по расселению аварийных домов продолжает оставаться масштабной и актуальной, - комментирует министр строительства Удмуртии.

Напомним, в ноябре 2020 года Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил 440 миллионов рублей Удмуртии на расселение аварийного жилья. Кстати, собственники могут самостоятельно купить новую квартиру на деньги, которые им возместят по программе. Или же въехать в уже купленные для расселения квартиры.

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