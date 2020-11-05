440 миллионов выделят Удмуртии для расселения аварийного жилья Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фонд содействия реформированию ЖКХ планирует выделить 440 миллионов рублей Удмуртии на расселение аварийного жилья. Это делается для ускорения реализации национальной программы «Жилье и городская среда».

Аварийный жилой фонд будет расселен в 25 районах республики. Сейчас программа уже реализуется в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Кизнерском, Киясовском, Завьяловском и Алнашском районах.

Планировалось, что в 2020 году в новые квартиры переедут 680 человек. На данный момент переселено 368 человек. Ещё 100 человек заключают договоры.

Отмечается, что собственники могут самостоятельно купить новую квартиру на деньги, которые им возместят по программе. Или же въехать в уже купленные для расселения квартиры.

На данный момент по подсчетам в Удмуртии в расселении из аварийного жилья нуждаются свыше 6,5 тыс. человек.

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