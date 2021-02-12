В январе такой услугой воспользовались более 200 человек Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта в Удмуртии

Жители Удмуртии начали переходить на электронные квитанции по капремонту. За первый месяц 2021 года более 200 человек воспользовались этой услугой, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта в Удмуртии.

- Электронные квитанции приходят жителям в срок до 5 числа, а квитанции за декабрь были доставлены уже в конце месяца, - говорит первый заместитель директора Фонда капремонта Денис Домов.

Кроме того, такой способ бережет экологию и ресурсы.

Воспользоваться электронным способом доставки могут только те, кто оплачивает взносы на капитальный ремонт на общий счет Фонда и на специальные счета, где ведет начисления и учет взносов Фонд капремонта.

Для того, чтобы получить эту услугу для себя, жители Удмуртии должны изменить способ доставки в личном кабинете на сайте Фонда kapremont18.ru.

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