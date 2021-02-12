Видео:«Лада-Ларгус» наехала на пенсионерок и перевернулась на трассе в Удмуртии

Машина перевернулась и вылетела на обучину Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 11 февраля, на 1 км трассы «Ижевск - Сарапул - Бабино - Кетул» Завьяловского района «Лада-Ларгус» сбила двух пенсионерок. После чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Женщины-пешеходы 59 и 60 лет пострадали и их увезли в больницу, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что пожилые женщины шли из села Бабино в сторону деревни Кетул по левой стороне дороги навстречу движению автомобилей.

Предварительной причиной аварии называют гололед на дороге, из-за которого 30-летняя женщина-водитель не справилась с управлением.

На данный момент возбудили дело об административном правонарушении. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

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